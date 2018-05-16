تسجيل الدخول

الوطن

إنجي المقدم "كعب داير" في محافظات مصر من أجل "ليالي أوجيني"

منذ 52 دقيقة
كتب: خالد فرج
إنجي المقدم "كعب داير" في محافظات مصر من أجل "ليالي أوجيني"

إنجي المقدم

تواصل الفنانة إنجي المقدم، تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "ليالي أوجيني" بين محافظة بورسعيد، والساحل الشمالي، وشوارع القاهرة، وستوديوهات المسلمي، وإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان.

وتلعب إنجي، دور "صوفيا"، وهي فتاة إيطاليا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1946، ببورسعيد، ولديها سر يكشف خلال أحداث المسلسل.

قالت إنجي، في تصريحات صحفية، إنها تعلمت اللغة الإيطالية من الإيطالي جون بييرو، لمدة شهرين من أجل المسلس، لافتة إلى أنها تتحدث بالغة الإيطالية في مشاهد من العمل.

وأشارت إلى أنها صورت 70% من مشاهدها في المعادي ومدينة الإنتاج، وستوديو المسلمي، والقناطر الخيرية.

وعن عملها مع هاني خليفة، قالت: إن خليفة، مخرج ممتع ومتعب في الوقت ذاته، ويهتم بكل التفاصيل.

"ليالي أوجيني"، تأليف كل من إنجي قاسم، وسماء أحمد عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج "بي لينك - محمد مشيش - وإيجل فيلمز - جمال سنان"، وسيعرض على قنوات "سي بي سي" في رمضان 2018

أخبار متعلقة

بالصور| أسرة "الكيف" تحتفل بتصوير نصف أحداث المسلسل

بالصور| أسرة "الكيف" تحتفل بتصوير نصف أحداث المسلسل
مصطفى درويش: مفاجأة كبيرة في "لأعلى سعر" ستغير أحداث المسلسل

مصطفى درويش: مفاجأة كبيرة في "لأعلى سعر" ستغير أحداث المسلسل
الشركة العربية تطلق فيلم

الشركة العربية تطلق فيلم "the big wedding" بالتعاون مع "إيجل فيلمز"

أضخم إنتاجات هوليوود.. "إيجل فيلم" تعرض The Promise بالشرق الأوسط

أضخم إنتاجات هوليوود.. "إيجل فيلم" تعرض The Promise بالشرق الأوسط

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

"الأعلى لتنظيم لإعلام" يرصد الحلقات الأولى لدراما رمضان

"الأعلى لتنظيم لإعلام" يرصد الحلقات الأولى لدراما رمضان

صناع "فوق السحاب" متفائلون بنجاح العمل في رمضان

صناع "فوق السحاب" متفائلون بنجاح العمل في رمضان

مكرم: رفض إثيوبيا التقرير الاستهلالي لسد النهضة نوع من المراوغة

مكرم: رفض إثيوبيا التقرير الاستهلالي لسد النهضة نوع من المراوغة

دراسة: 197 ألف مشتغل زيادة بتجارة التجزئة في 3 أشهر

دراسة: 197 ألف مشتغل زيادة بتجارة التجزئة في 3 أشهر

أديب يسخر من إقامة موسكو مشروعا سياحيا في سوريا: "خبر هينقطني"

أديب يسخر من إقامة موسكو مشروعا سياحيا في سوريا: "خبر هينقطني"

اختيارات الوطن

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

الأكثر قراءة

عاجل