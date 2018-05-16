إنجي المقدم "كعب داير" في محافظات مصر من أجل "ليالي أوجيني"

تواصل الفنانة إنجي المقدم، تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "ليالي أوجيني" بين محافظة بورسعيد، والساحل الشمالي، وشوارع القاهرة، وستوديوهات المسلمي، وإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان.

وتلعب إنجي، دور "صوفيا"، وهي فتاة إيطاليا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1946، ببورسعيد، ولديها سر يكشف خلال أحداث المسلسل.

قالت إنجي، في تصريحات صحفية، إنها تعلمت اللغة الإيطالية من الإيطالي جون بييرو، لمدة شهرين من أجل المسلس، لافتة إلى أنها تتحدث بالغة الإيطالية في مشاهد من العمل.

وأشارت إلى أنها صورت 70% من مشاهدها في المعادي ومدينة الإنتاج، وستوديو المسلمي، والقناطر الخيرية.

وعن عملها مع هاني خليفة، قالت: إن خليفة، مخرج ممتع ومتعب في الوقت ذاته، ويهتم بكل التفاصيل.

"ليالي أوجيني"، تأليف كل من إنجي قاسم، وسماء أحمد عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج "بي لينك - محمد مشيش - وإيجل فيلمز - جمال سنان"، وسيعرض على قنوات "سي بي سي" في رمضان 2018