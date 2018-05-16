"الإحصاء": 12.1% معدل البطالة في الحضر مقابل 9.5% بالريف

كشفت دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير وحتى مارس في 2018، أن معدل البطالة بلغ 10.6% من إجمالي قوة العمل، بينما كان 11.3 % في الربع الرابع من عام 2017، وبانخفاض قدره 1.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وشهد هذا الربع انخفاضا في قوة العمل وأعداد المتعطلين مع زيادة في عدد المشتغلين وهذا يوضح موسمية العمالة.

وأضافت الدراسة أن معدل البطالة في الحضر بلغ 12.1% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 12.9% في الربع الرابع من عام 2017 مقابل 13.7% في الربع المماثل من العام السابق.