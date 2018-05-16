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الوطن

صناع "فوق السحاب" متفائلون بنجاح العمل في رمضان

اليوم AM 04:00
كتب: محمود الرفاعى
صناع "فوق السحاب" متفائلون بنجاح العمل في رمضان

فوق السحاب

يتوقع صناع مسلسل "فوق السحاب" الاستحواذ على المشاهد المصري والعربي خلال المنافسة في السباق الرمضاني، حيث يراهن صناع المسلسل على تميز ما يقدموه على مستوى القصة والصورة والفنانين، وهو ما ظهر خلال العام الماضي عندما قدموا مسلسل "طاقة نور" وحقق نجاح كبير.

يسعى المخرج رؤوف عبدالعزيز في مسلسله الجديد "فوق السحاب" أن يقدم عمل مختلف ومميز للجمهور، خاصة أنه سعى لذلك من خلال جعل التصوير أكثر واقعية من خلال السفر لأكثر من دولة أوربية لتصوير العمل منها المجر وروسيا، حيث يعد العمل الأول في تاريخ الدراما المصرية الذي يصور هناك، حيث شعر بأنه لابد من الخروج من النمطية في أماكن التصوير، وذلك من أجل إقناع المشاهد وجذب الجمهور.

وقرر رؤوف تقديم النجم إبراهيم نصر للساحة الدرامية من خلال شخصية تدعى "الدب"، والذي أكد المحيطون بالعمل بأنها شخصية سيتحاكى بها الجمهور خلال عرض العمل، ويأتي عودة نجم الكاميرا الخفية للشاشة بعد غياب استمر أكثر من 17 عاما.

ونظرا لرغبة عبدالعزيز في البعد عن النمطية قرر البحث عن بطلة جديدة على الساحة المصرية، وذلك ليس تقليلا من الموجودين لكنه بحثا عن شخصية جديدة ومناسبة أكثر للدور الذي تقدمه، لذلك استعان المخرج بالفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، والتي تخوض تجربة الدراما المصرية لأول مرة، ولم يقع اختيار رؤوف للشخصية لكونها لبنانية أو جديدة على أعين المشاهد فقط لكن من ذكائه هو تقديم ستيفاني في الدور المناسب خاصة أنها لا تتحدث المصرية، وبحثا عن المصداقية قرر تقديمها في دور فتاة من المافيا وهو ما يتناسب مع شكلها ولهجتها.

هذا إلى جانب إعلان كل النجوم المشاركين في المسلسل بداية من النجمة مني عبدالغني وعفاف شعيب ونهال عنبر وشادي ألفونس وهبة عبدالغني وتوني ماهر وعزة مجاهد وأحمد كرارة ووائل عبدالعزيز وكارولين عزمي والتونسية رشا بن معاوية.

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