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الوطن

رشا نبيل: تبريرات العرب وقفت عاجزة أمام ترامب بشأن القدس

اليوم AM 04:17
كتب: محمود البدوي
رشا نبيل: تبريرات العرب وقفت عاجزة أمام ترامب بشأن القدس

رشا نبيل

استنكرت الإعلامية رشا نبيل، تغطية الإعلام الغربي لما حدث في غزة والمواجهات التي تمت بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن الإعلام الغربي يرصد ما يريد ولا يسلط الضوء على القضية الفلسطينية.

وأضافت "نبيل"، خلال تقديم برنامجها "مصر النهاردة"، على قناة "الأولى" الفضائية، أن عدد الشهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي بلغ 61 شهيدا منهم 7 أطفال ورغم ذلك كل تبريرات العرب وإداناتهم وقفت عاجزة أمام قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي يشعر بفرط في القوة ليعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للتحرك.

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