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الوطن

بالفيديو| على طريقة "اللمبي".. سيدات يغششن أولادهن في الامتحانات

اليوم AM 04:19
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| على طريقة "اللمبي".. سيدات يغششن أولادهن في الامتحانات

محافظ دمياط

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، يُظهر قيام بعض السيدات بتغشيش أولادهن الإجابات بامتحانات في إحدى المدارس الإعدادية، في محافظة دمياط.

قال محمد أبو حشيش، أحد أولياء الأمور، في مداخلة هاتفية مع الإبراشي، إن الموقف تم مواجهته بشدة وحولت أوراق الطلاب الذين ظهرت أمهاتهم في الفيديو للجان خاصة.

وقال هاني أبو جلالة، عضو مجلس أمناء التربية والتعليم بالمحافظة: "كنت أتمنى إلغاء الامتحان للجنة كلها، ولو في عسكري واقف قدام اللجنة المهزلة دي مش هتحصل".

وقال الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، إنه تواصل مع السيد سيولم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأخبرهم بضرورة التعامل مع الحادث، مؤكدًا على ضرورة عدم اعتبار الأمر "ظاهرة".

وأضاف: "هنصحح كل ورق الامتحانات في كل لجان المدرسة بلجنة خاصة، ولو ثبت وجود حالات غش جماعي هناخد الإجراءات التصعيدية اللازمة".

وقال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة دمياط: "دخلت اللجنة واتعمدت أقف قدام أولياء الأمور وأصورهم يمكن يخافوا ويمشوا، والموضوع ميكبرش لكن هم أصروا يكملوا وأنا كلمت الشرطة، وقررنا ننقل اللجنة من المدرسة، لكن أقرب مدرسة مننا كانت على بعد 3 كم فاكتفينا بتشديد الرقابة على المدرسة". 

 

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