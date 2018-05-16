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الوطن

تعيين أشرف زكي نائبا لرئيس أكاديمية الفنون

منذ 13 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
تعيين أشرف زكي نائبا لرئيس أكاديمية الفنون

الدكتور أشرف زكي

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارا بتكليف الدكتور أشرف حسن زكي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالقيام بأعمال نائب رئيس أكاديمية الفنون بجانب عملة لمدة عام.

والمعروف أن الدكتور أشرف زكي فنان مصري حاصل على بكالوريوس التجارة جامعة القاهرة، قسم إدارة أعمال عام 1983، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام "امتياز" بعنوان "دور المخرج في تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري"، ثم حصل على درجة الدكتوراة في الإخراج المسرحي من أكاديمية الفنون "مرتبة الشرف الأولى" عام 2002 بعنوان "الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث"، أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون، رئيسا للبيت الفني للمسرح، نقيبا لنقابة المهن التمثيلية، رئيسا لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، رئيس اتحاد الفنانين العرب، بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى منها أمين صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية، عضو مجلس أمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون عضو مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، عضو مجلس إدارة دار الأوبرا، رئيس الهيئة العربية للمسرح.

كما حصل على بعض المنح الدراسية منها دورة في الإخراج المسرحي تحت إشراف منظمة اليونسكو، منحة لزيارة أهم مسارح الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على أحدث التقنيات الحديثة، وحصل الفنان أشرف زكي على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2001 م، بالإضافة إلى جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2009.

وصدر له كتاب بعنوان "دور المخرج تأسيس حركة التجريب في المسرح المصري"، "الرؤية الإخراجية المعاصرة للتراث"، وله العديد من الأعمال الفنية الهامة في مجال السينما والمسرح الإذاعة وبالدراما التليفزيونية المؤثرة في الذاكرة الفنية المصرية والعربية.

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