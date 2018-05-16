عقار مائل بالإسكندرية.. والأهالي يرفضون إخلاءه: "صورة المبنى فوتوشوب"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، صورة لعقار مائل بالإسكندرية، قال إنها قد تنهار في أية لحظة ما يُنذر بكارثة إنسانية.

ورفض أحد سكان العقار، ما تقدم به الإبراشي، وقال خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن الأوضاع ليست بالسوء الذي عرضه، مضيفًا: "الصورة دي فوتوشوب، لإن مفيش مبنى قُدام العمارة بتاعتنا".

بدوره قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية: "الميل في العمارة موجود بس مش زي الصورة دي، معرفش الصورة دي متصورة إزاي، مفيش عمارات بأدوار عُليا بجوار العقار".

وتابع: "العقار صدر بخصوصه قرار بالإزالة لأنه مبني في سنة 2012 دون رخصة، وبعض الأهالي قالوا إن العقار به ميل من ساعة ما اتبني".