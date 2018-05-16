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الوطن

عضو "نقابة الصيادلة": النقيب اعتدى بالضرب علينا.. وسيُعزل

اليوم AM 07:25
كتب: شريف سليمان
عضو "نقابة الصيادلة": النقيب اعتدى بالضرب علينا.. وسيُعزل

نقابة الصيادلة

قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن نقيب الصيادلة تم إيقافه عن أداء مهام عمله من قِبل الجمعية العمومية، تمهيدًا لعزله من منصبه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن القضاء قال إن من حق المجلس الدعوة إلى الجمعية العمومية، بعدما طعن النقيب عليها. 

وتابع: "أكتر من 16 عضو بالمجلس دعوا إلى الجمعية العمومية، والمحكمة أيدت قرارات المجلس، وتركنا للنقيب حرية حضور الجمعية وأتى وطلبنا منه التوقيع على الكشوف، وسط إجماع من الحضور".

وأردف: "الجميع صمم على وقف النقيب وإحالته للتأديب، لأنه اعتدى على أعضاء المجلس بالضرب بواسطة بلطجيتهم، وهددهم بالضرب بالرصاص، نحن أمام شخصية ضربت بكل القوانين عرض الحائط".

وعن اتهامه لهم بأنهم من الإخوان: "البلد يحكمها جهات أمنية على أعلى مستوى، وهذا الشخص ينتمي إليها، والجهات الأمنية ليست غافلة إلى هذا الحد، وأنا أقول إن أحدًا من مجلس النقابة لا ينتمي إلى جماعة الإخوان، والذين يتهمهم بأنهم منتمين للجماعة الإرهابية، هم من تحالف معاهم وأنجحوه، ونحن نعتذر عن هذا".

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