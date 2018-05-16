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الوطن

بالفيديو| نقيب الصيادلة: صاحب دعوى عزلي "عنتيل".. وسرق أموال النقابة

اليوم AM 07:26
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| نقيب الصيادلة: صاحب دعوى عزلي "عنتيل".. وسرق أموال النقابة

الدكتور محيي الدين عبيد

قال الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة، إن الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، الذي دعا إلى عزله، عُزل من منصبه بجمعية عمومية حاشدة على خلفية قضية تتعلق بإهدار مال عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "جابوا بلطجية بـ211 ألف جنيه لمنع النقيب، بمعنى إنهم تعاقدوا مع شركة أمن بالخلاف للقانون، لأن الاتحاد فيه شركة أمن". 

وتابع: "أحمد فاروق ربعاوي وهو اعترف بده، وحشد لجمعية هزلية بمساعدة بلطجية، والبلطجية احتجزوا الدكتورة سماح، وروحت تلبية لاستغاثتها، وصدر قرار من الجمعية العمومية، بإلغاء الجمعية العمومية اللي انعقدت بدعوة من 3 أعضاء على القهوة، ممنوعين من دخول النقابة، سرقوا ختم النقابة، ومثبت ذلك في محضر الشرطة، واستولوا على أموال النقابة بصرف شيكات، راحوا هناك أخدوا توقيع الوكيل وأمين الصندوق الموقوفين للصرف على الجمعية العمومية كنوع من أنواع السرقة". 

وأردف: "جميع صيادلة مصر عارفين إن أحمد فاروق عنتيل الصيادلة وهنستمر في تطهير النقابة من هذه الأشكال".

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