تسجيل الدخول

الوطن

بهاء سلطان مطرب الأغنية الدعائية لمسلسل "فوق السحاب"

اليوم AM 07:34
كتب: محمود الرفاعى
بهاء سلطان مطرب الأغنية الدعائية لمسلسل "فوق السحاب"

بهاء سلطان

كشف صناع مسلسل "فوق السحاب" عن الأغنية الدعائية للعمل حصريا خلال برنامج "كل يوم" تقديم الإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال استضافته للنجم هاني سلامة بطل العمل المقرر عرضه عبر شاشة قناة "on e" و"on دراما".

وحققت الأغنية انتشارا بمجرد طرحها؛ وغناها النجم بهاء سلطان؛ واستقر صناع العمل على أن تحمل نفس اسم المسلسل "فوق السحاب"؛ وعقب انتهاء البرنامج طرحت الأغنية عبر الصفحة الرسمية بالفيس بوك.

ونالت العديد من الإشادات والإعجاب لما تحمله الأغنية من معاني سامية والعديد من الرسائل للجمهور؛ وهي من كلمات الشاعر أحمد برئ وألحان أحمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف شعيب، ومنى عبدالغني، ونهال عنبر، وهبة عبدالغني، وميرنا نور الدين، وشادي ألفونس، وتوني ماهر، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، محمد محمود عبدالعزيز، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

https://www.facebook.com/Fo2AlSahab/videos/1005008862986096/

أخبار متعلقة

أحمد سعد يجهز دويتو غنائي مع بهاء سلطان: "الفكرة جت صدفة"

أحمد سعد يجهز دويتو غنائي مع بهاء سلطان: "الفكرة جت صدفة"
بهاء سلطان.. "الخجل" وراء عدم ظهوره وزواجه ساعده في تخطي أزمته النفسية

بهاء سلطان.. "الخجل" وراء عدم ظهوره وزواجه ساعده في تخطي أزمته النفسية
بالفيديو| بهاء سلطان يطرح "سيمبلات" ألبومه الجديد "سيجارة"

بالفيديو| بهاء سلطان يطرح "سيمبلات" ألبومه الجديد "سيجارة"
خبير فني يفصل في النزاع بين بهاء سلطان ونصر محروس

خبير فني يفصل في النزاع بين بهاء سلطان ونصر محروس

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

عاجل| السيسي يعفو عن 332 محبوسا بينهم اثنان بحزب الدستور

عاجل| السيسي يعفو عن 332 محبوسا بينهم اثنان بحزب الدستور

ضبط محكوم عليه في 95 قضية بسوهاج

ضبط محكوم عليه في 95 قضية بسوهاج

محافظ الدقهلية يشارك بالاحتفال الرسمي بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة

محافظ الدقهلية يشارك بالاحتفال الرسمي بعيد تكريس كنيسة الشهيدة دميانة

إحالة عاملين بأورام دمنهور للتحقيق لاتهامهما ببيع صبغات الأشعة للمرضى

إحالة عاملين بأورام دمنهور للتحقيق لاتهامهما ببيع صبغات الأشعة للمرضى

بالفيديو| "المستكاوي" عن استقالة البدري: "شيء طبيعي"

بالفيديو| "المستكاوي" عن استقالة البدري: "شيء طبيعي"

اختيارات الوطن

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

الأكثر قراءة

عاجل