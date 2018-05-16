بهاء سلطان مطرب الأغنية الدعائية لمسلسل "فوق السحاب"

كشف صناع مسلسل "فوق السحاب" عن الأغنية الدعائية للعمل حصريا خلال برنامج "كل يوم" تقديم الإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال استضافته للنجم هاني سلامة بطل العمل المقرر عرضه عبر شاشة قناة "on e" و"on دراما".

وحققت الأغنية انتشارا بمجرد طرحها؛ وغناها النجم بهاء سلطان؛ واستقر صناع العمل على أن تحمل نفس اسم المسلسل "فوق السحاب"؛ وعقب انتهاء البرنامج طرحت الأغنية عبر الصفحة الرسمية بالفيس بوك.

ونالت العديد من الإشادات والإعجاب لما تحمله الأغنية من معاني سامية والعديد من الرسائل للجمهور؛ وهي من كلمات الشاعر أحمد برئ وألحان أحمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف شعيب، ومنى عبدالغني، ونهال عنبر، وهبة عبدالغني، وميرنا نور الدين، وشادي ألفونس، وتوني ماهر، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، محمد محمود عبدالعزيز، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

https://www.facebook.com/Fo2AlSahab/videos/1005008862986096/