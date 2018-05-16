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الوطن

ضبط محكوم عليه في 95 قضية بسوهاج

منذ 45 دقيقة
كتب: خالد الغويط
ضبط محكوم عليه في 95 قضية بسوهاج

اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج

تمكن ضباط تنفيذ الأحكام من إلقاء القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات يقيم ببندر أخميم بسوهاج لصدور أحكام عليه في 95 قضية "شيكات وتبديد وإيصالات أمانة ومباني".

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير امن سوهاج، إخطارا بتمكن ضباط قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية من ضبط "سعيد.خ.أ"، 52 عاما، صاحب محل قطع غيار سيارات ويقيم بندر أخميم، وله محل إقامة آخر 81 شارع ابن طولون "كرموز" الإسكندرية والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في 65 حكما "شيكات - تبديد - إيصال أمانة – مباني" آخرهم القضية 28902 جنح قسم المنتزه الإسكندرية لسنة 2016 "تبديد" حصر رقم 14717 لسنة 2016 بالحبس 6 شهور غيابيا.

وجارِ عرض المذكور على النيابة العامة.

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