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الوطن

ضبط عاطلين بحيازتهما 3 طرب حشيش بسوهاج

منذ 47 دقيقة
كتب: خالد الغويط
ضبط عاطلين بحيازتهما 3 طرب حشيش بسوهاج

ارشيفية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالتنسيق مع ضباط مركز شرطة سوهاج، من ضبط عاطلين بحيازتهما 3 طرب حشيش.

تلقي اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا بورد معلومات لضباط  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج مفادها قيام كلا من "تهامي.م.أ"، 36 عاما، عاطل، و"شعبان.م.أ"، 28 عاما، عاطل، ويقيمان  بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط المتهمين بحيازتهما 3 طربة لجوهر الحشيش المخدر، و100 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي كيلو جرام، ومطواة و2 هاتف محمول ودراجة بخارية دون لوحات معدنية.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنة الضبط اعترفا بحيازتهم لمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2692 إداري مركز سوهاج.

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