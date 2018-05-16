قطع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

قال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجري فصل التيار الكهربي ظهر اليوم عن 9 مناطق سكنية بالمدينة لإجراء أعمال الصيانة.

وأضاف الطماوي، أنه سيجري فصل التيار الكهربي عن مناطق النبوي المهندس والسبط والمجاهدين ومسجد معاذ وعبدالله آدم وأبوخالد وعين الشيخ والقلعة والمروة.

وأشار إلى أن فصل التيار الكهربي سيبدأ من الساعة 12 ظهرًا، ولمدة ساعتين، بهدف صيانة المغذيات والمحولات بهذه المناطق لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة بفصل الصيف وخاصة شهر رمضان المبارك.