تسجيل الدخول

الوطن

قطع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

منذ 42 دقيقة
كتب: شرف غريب
قطع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

قال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه سيجري فصل التيار الكهربي ظهر اليوم عن 9 مناطق سكنية بالمدينة لإجراء أعمال الصيانة.

وأضاف الطماوي، أنه سيجري فصل التيار الكهربي عن مناطق النبوي المهندس والسبط والمجاهدين ومسجد معاذ وعبدالله آدم وأبوخالد وعين الشيخ والقلعة والمروة.

وأشار إلى أن فصل التيار الكهربي سيبدأ من الساعة 12 ظهرًا، ولمدة ساعتين، بهدف صيانة المغذيات والمحولات بهذه المناطق لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة بفصل الصيف وخاصة شهر رمضان المبارك.

أخبار متعلقة

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية مركز شباب الخارجة بعيد الأم

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية مركز شباب الخارجة بعيد الأم
مركز الخارجة بالوادي الجديد يسترد 15 فدانا أملاك دولة

مركز الخارجة بالوادي الجديد يسترد 15 فدانا أملاك دولة
مركز الخارجة يواصل إصلاح أعطال خطوط شبكات المياه

مركز الخارجة يواصل إصلاح أعطال خطوط شبكات المياه
مركز الخارجة يعيد تشغيل مصنع المخلفات بواسطة أحد المستثمرين

مركز الخارجة يعيد تشغيل مصنع المخلفات بواسطة أحد المستثمرين

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

العشوائية تسيطر على سوق الدراما: مسلسلات تخرج من السباق فى اللحظات الأخيرة.. وأخرى تُحرم من العرض على الشاشات المصرية

العشوائية تسيطر على سوق الدراما: مسلسلات تخرج من السباق فى اللحظات الأخيرة.. وأخرى تُحرم من العرض على الشاشات المصرية

تأكيداً لـ«الوطن».. نقل الشركات الحكومية المطلة على النيل

تأكيداً لـ«الوطن».. نقل الشركات الحكومية المطلة على النيل

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

فلسطينيون فى مصر يحلمون بالعودة: الجسد هنا والروح هناك

فلسطينيون فى مصر يحلمون بالعودة: الجسد هنا والروح هناك

اختيارات الوطن

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

الأكثر قراءة

عاجل