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الوطن

إيقاف الانتخابات بـ"النقل البري" في شمال سيناء لعدم توفيق أوضاعها

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد مقلد
إيقاف الانتخابات بـ"النقل البري" في شمال سيناء لعدم توفيق أوضاعها

اتحاد عام لنقابات العمال

أعلنت مديرية القوى العاملة في شمال سيناء، الليلة، إغلاق باب التقدم للترشح لمجلس نقابة النقل البري في شمال سيناء، نظرًا لعدم توفيق النقابة أوضاعها وفقا للوائح والقوانين.

وأكد حسن أبودرب، وكيل وزارة القوى العاملة في شمال سيناء، إنه وفقًا لقوانين الإشراف على النقابات المهنية، وتنظيم مديرية القوى العاملة لانتخابات النقابات، منحت جميع النقابات المهنية بشمال سيناء مهلة شهرين كاملين تبدأ من  من 15 مارس، وتنتهي في 15 مايو الجاري، لتوفيق أوضاعها،وتلك كانت من أهم الشروط لفتح باب التقدم للترشح لمجالس نقابية جديدة بها.

وتابع قائلا: "حذرنا أكثر من مرة من ضرورة توفيق الأوضاع وإلا ستلغى الانتخابات للنقابة التى لم توفق أوضاعها وتبين أن من بين النقابات التى لم توفق أوضاعها فى شمال سيناء نقابة النقل البري".

وأوضح أبودرب، أنه كان مطلوبًا من مجلس النقابة استكمال أوراق 1200 عضو به، ممثلة في إحضار صور رخصة القيادة، والرقم القومي؛ للوصول للنصاب القانوني لعدد أعضاء النقابة، إلا أن النقابة لم تستكمل العدد المطلوب، لذلك تم وقف قبول أي أوراق للمرشحين وبالتالي إلغاء انتخاباتها، وتحويل موضوع توفيق أوضاع النقابة في شمال سيناء للنقابة العامة في القاهرة.

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