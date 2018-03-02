تسجيل الدخول

الوطن

انطلاق انتخابات النقابة العامة للمهندسين بالدقهلية

منذ 30 دقيقة
كتب: صالح رمضان
انطلاق انتخابات النقابة العامة للمهندسين بالدقهلية

الانتخابات

بدأت نقابة المهندسين بالدقهلية، في إجراء انتخابات النقابة العامة "التكميلية" والتي تستمر حتى الساعة 7 مساء في نادي المهندسين بطلخا ومقر ميت غمر تحت إشراف قضائي.

وتجرى الانتخابات في 40 لجنة انتخابية منهم 34 لجنة في نادي المهندسين بطلخا، و6 لجان في ميت غمر، وتم توزيع المهندسين أبجديا ممن لهم حق التصويت والذي يشترط سداد اشتراك عام 2017 ووجود كارنيه النقابة.

وينتخب العضو النقيب العام في ورقة منفصلة، و11 عضو مكمل  في شعب النقابة وعددهم 7 لجان فينتخب عضوين في شعب "العمارة والكهرباء والميكانيكا والمدني" بينما ينتخب عضو واحد فقط في شعب "الكيمياء وبترول وتعدين وغزل ونسيج".

ويخوض المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الانتخابات كعضو مكمل عن شعبة الميكانيكا.

ويحق التصويت لكل المهندسين المسددين لاشتراكات النقابة حتى 2017، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد يوم الانتخاب في أي نقابة فرعية قبل التصويت، والذي يمنع بدونه المشاركة في التصويت حتى في حالة إحضار بطاقة الرقم القومي أو كارنيه عام سابق، ويبلغ عدد المهندسين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات حوالي 42 ألف مهندس بالدقهلية وهم الذين سددوا اشتراك عام 2017.

يذكر أن نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية أجرت انتخابات النقيب ومجلس النقابة وإدارة الشعب يوم الجمعة الماضية وفازت بها قائمة "المهندس أولا" بالكامل.

 

جولة الإعادة في انتخابات "المهندسين"

بدء انتخابات الإعادة على منصب "نقيب المهندسين" بالبحيرة

بدء انتخابات الإعادة على منصب "نقيب المهندسين" بالبحيرة

بدأت اليوم، انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بمحافظة البحيرة، بين المهندس أحمدالشافعي، مرشح قائمة "المهندس أولًا" والمهندس عادل رزق، مرشح قائمة "معًا نص

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: معارضة الإحراج الخارجي!!

أحدث الأخبار

مقتل 4 إغاثيين إثر هجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

مقتل 4 إغاثيين إثر هجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

مديريات الأمن تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية بزيارة للمدارس

مديريات الأمن تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية بزيارة للمدارس

بالصور| طلاب "فنون تطبيقية" وشباب النزهة يفرشون طريق المطار بالجداريات

بالصور| طلاب "فنون تطبيقية" وشباب النزهة يفرشون طريق المطار بالجداريات

"الصحفيين" تعلن عن فتح باب حجز وحدات العاصمة الإدارية الأحد المقبل

"الصحفيين" تعلن عن فتح باب حجز وحدات العاصمة الإدارية الأحد المقبل

موجز الظهيرة| الشرطة تستجوب نتنياهو.. واستهداف الممر الآمن في "الغوطة"

موجز الظهيرة| الشرطة تستجوب نتنياهو.. واستهداف الممر الآمن في "الغوطة"

اختيارات الوطن

بالفيديو| تسريب صوتي لمبارك عن ثورة يناير: هؤلاء أرادوا إزاحتي بأي ثمن

بالفيديو| تسريب صوتي لمبارك عن ثورة يناير: هؤلاء أرادوا إزاحتي بأي ثمن

بروفايل| «سالم».. كارثة جديدة

بروفايل| «سالم».. كارثة جديدة

شباب «شارع الشروق»: وداعاً للوظيفة

شباب «شارع الشروق»: وداعاً للوظيفة

أطفال الدرب الأحمر يتحدون العشوائية: «ما تيجى نرقص»

أطفال الدرب الأحمر يتحدون العشوائية: «ما تيجى نرقص»

ديكورات من ذاكرة التسعينات: القلب يعشق كل قديم

ديكورات من ذاكرة التسعينات: القلب يعشق كل قديم

الأكثر قراءة

عاجل