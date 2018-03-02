انطلاق انتخابات النقابة العامة للمهندسين بالدقهلية

بدأت نقابة المهندسين بالدقهلية، في إجراء انتخابات النقابة العامة "التكميلية" والتي تستمر حتى الساعة 7 مساء في نادي المهندسين بطلخا ومقر ميت غمر تحت إشراف قضائي.

وتجرى الانتخابات في 40 لجنة انتخابية منهم 34 لجنة في نادي المهندسين بطلخا، و6 لجان في ميت غمر، وتم توزيع المهندسين أبجديا ممن لهم حق التصويت والذي يشترط سداد اشتراك عام 2017 ووجود كارنيه النقابة.

وينتخب العضو النقيب العام في ورقة منفصلة، و11 عضو مكمل في شعب النقابة وعددهم 7 لجان فينتخب عضوين في شعب "العمارة والكهرباء والميكانيكا والمدني" بينما ينتخب عضو واحد فقط في شعب "الكيمياء وبترول وتعدين وغزل ونسيج".

ويخوض المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، الانتخابات كعضو مكمل عن شعبة الميكانيكا.

ويحق التصويت لكل المهندسين المسددين لاشتراكات النقابة حتى 2017، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد يوم الانتخاب في أي نقابة فرعية قبل التصويت، والذي يمنع بدونه المشاركة في التصويت حتى في حالة إحضار بطاقة الرقم القومي أو كارنيه عام سابق، ويبلغ عدد المهندسين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات حوالي 42 ألف مهندس بالدقهلية وهم الذين سددوا اشتراك عام 2017.

يذكر أن نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية أجرت انتخابات النقيب ومجلس النقابة وإدارة الشعب يوم الجمعة الماضية وفازت بها قائمة "المهندس أولا" بالكامل.