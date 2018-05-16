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الوطن

إزالة تعديات على 14 فدان زراعي و690 مترا بالبناء بالوادي الجديد

منذ 44 دقيقة
كتب: شرف غريب
إزالة تعديات على 14 فدان زراعي و690 مترا بالبناء بالوادي الجديد

ازالة تعديات علي املاك الدولة بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة في محافظة الواي الجديد، اليوم، عن استرداد 14 فدان أملاك دولة تعدى عليها مواطنون بالزراعة و690 مترًا مربعًا تعدى عليها آخرون بالبناء.

وقال المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، إنه جرى تنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات بالزراعة والتجريف على 14 فدان أملاك دولة، وقرارين لإزالة تعديات على 690.55 مترًا مربعًا بالبناء، بإجمالي 5 قرارات إزالة إدارية.

وأضاف الطماوي، أن المركز مستمر في إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

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