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الوطن

حصر جميع الحالات المقيمة بالعمارات الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

منذ 17 دقيقة
كتب: شرف غريب
حصر جميع الحالات المقيمة بالعمارات الأولى بالرعاية في الوادي الجديد

ديوان عام محافظة الوادي الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بتشكيل لجنة لحصر جميع الحالات المقيمة فعليا والمنطبقة عليها شروط الإقامة بعمارات الأولى بالرعاية، وتنفيذ قرارات الإخلاء لغير المستحقين بها وإعداد تقرير مفصل عن حالة عمارات الأولى بالرعاية وتخصيص مبالغ مالية من متحصلاتها لإجراء الصيانة اللازمة للعمارات (صرف – مياه)، فيما يعادل قيمة 10% من القيمة الإيجارية المستحقة على المنتفعين بها.

وقال المحافظ، إنه خلال اجتماعه بمجلس إدارة صندوق إسكان المحافظة جرى الاطلاع على رصيد الصندوق وحجم الإيرادات والمصروفات به، مؤكدا أنه وجه بضرورة استغلال ربوة حي البستان وتعظيم الاستفادة منها من خلال طرحها في مزاد علني.

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