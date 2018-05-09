محافظ الوادي الجديد: انتهينا من الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك بجميع القطاعات الخدمية، والعمل على توفير السلع الرئيسية والغذائية للمواطنين بقرى ومراكز الإقليم.

وأضاف المحافظ، أنه وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع طوال الشهر الكريم، لمراقبة وضبط الأسعار، ومنع الاحتكار، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق، إضافة إلى شن حملات ومتابعة المخابز يوميًا، والتأكد من التشغيل الكامل للمطاحن وبأعلى كفاءة ومراقبة مدى كفاية أرصدة الدقيق والاحتفاظ بالأرصدة القانونية من الدقيق، لضمان إنتاج دقيق جيد ومطابق لمعايير الجودة والمواصفات القانونية وبالتالي إنتاج خبز جيد للمواطنين.