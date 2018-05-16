"الداخلية" تسمح لـ62 مواطنا بـ"التجنيس"

قررت وزارة الداخلية السماح لـ41 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارين بسماح المواطنين بـ"التجنس".

وضمت الجنسيات الجديدة كلاً من الألمانية، والنمساوية، والهولندية، والبوسنية، والكويتية، والعمانية.

ونشرت "الوقائع"، قرارًا آخر لـ"الداخلية"، بالإذن لـ21 مواطنًا بالتجنيس مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وضمت الجنسيات الجديدة للمواطنين كلاً من الأمريكية، والكندية، والإيطالية، واليونانية، والألمانية، والبريطانية، والهولندية، والجزائرية، والمغربية.