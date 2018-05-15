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الوطن

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا في استقبال رفات الشهداء الأقباط

اليوم AM 04:48
كتب: اسلام فهمي
مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا في استقبال رفات الشهداء الأقباط

مدير الأمن في كنيسة العور

حضر اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، إلى كنيسة شهداء الوطن والإيمان لتفقد الأوضاع الأمنية قبل وصول رفات الشهداء.

وتفقد مدير الأمن وبرفقته عددًا من القيادات الأمنية بينهم العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث، محيط الكنيسة من الداخل والخارج، واطمأن على سير الإجراءات والتنظيم، ثم توقف أمام المزار الخاص بالشهداء، والتقى ببعض القساوسة ومسؤولي الكنيسة.

وشهدت قرية العور إجراءات أمنية مشددة وتم وضع صدادات بمدخل الكنيسة المقرر إيداع الرفات بداخلها، وتم توسيع دائرة الاشتباه وتفتيش جميع الحقائب، ومنع توقف السيارات بالقرب من الكنيسة.

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