وزير التنمية المحلية يتابع توافر السلع بالمحافظات استعدادا لشهر رمضان

أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أنه يتابع استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتعمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع نظيراتها بالمحافظات بالتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين في المدن والقرى والأحياء كافة، وأيضًا تتلقي غرف العمليات أي شكاوى من المواطنين عن نقص أي سلع أو خدمات.

وأشار الجندي، في تصريحات له، اليوم، إلى أنه جاري التنسيق مع المحافظات للتوسع في إقامة منافذ لبيع السلع الأساسية، وشوادر بيع اللحوم، إضافة إلى معارض "أهلًا رمضان" بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية والتأكد من تغطيتها لجميع المحافظات.

ووجه الوزير المحافظين، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة التموينية على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة، للتأكد من صلاحيتها ورفع استعدادات أجهزة المرافق والهيئات الخدمية بالمحافظات.