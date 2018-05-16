إسماعيل يناقش خطط "البيئة" لتطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة

ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مساء أمس، مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، ما تم اتخاذه من إجراءات لغلق ونقل مدافن ومقالب القمامة بمناطق شرق القاهرة والقليوبية، إلى جانب رؤية خطط الوزارة لإعادة تأهيل تلك المناطق في إقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.

وعرض الوزير، ما تم اتخاذه من خطوات لتوفيق الأوضاع البيئية لعدد من الشركات العاملة في المجال الصناعي، بما يسهم في تطبيق المعايير البيئية وتقليل نسب الانبعاثات الملوثة، إضافة إلى خطط الوزارة لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.