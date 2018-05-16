"الصحة": رفع درجة الاستعداد بمراكز السموم في المحافظات

أكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي صادر عنها صباح اليوم، التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات، ورفع درجة الاستعداد بها، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، فضلاً عن التنسيق مع مركز الخدمات الطارئة "137"، لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والإبلاغ الفوري عن أية حالات سموم فور وصولها.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أنه سيتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصة مستشفيات الإحالة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من "أطباء، فنيين، تمريض" بأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وتابعت: "تشمل الخطة أيضاً التأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية".