تسجيل الدخول

الوطن

"الصحة": قوافل طبية بـ27 محافظة لإجراء المسح الطبي لـ"فيروس سي"

منذ 13 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"الصحة": قوافل طبية بـ27 محافظة لإجراء المسح الطبي لـ"فيروس سي"

خالد مجاهد

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قبل توليه الوزارة بالقضاء على "فيروس سي" وتطوير منظومة التأمين الصحي.

وأضاف مجاهد، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أنه بدأ في القضاء على قوائم الانتظار لـ"فيروس سي"، ونجحت الوزارة في علاج أكثر من مليون ونصف مريض، لافتا أنه جاري المسح الطبي الشامل على المصريين، الذي يهدف منه الكشف عن المصابين بـ"فيروس سي".

وتابع مجاهد، أنه هناك قوافل طبية تخرج من وزارة الصحة إلى المحافظات، القافلة الواحدة تضم 4 سيارات لتسجيل بيانات المواطن، بشكل مميكن ومتصل على شبكة اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، ليتلقى المريض العلاج أو تحويله لإحدى مراكز العلاج الخاصة بالفيروسات الكبدية، مشددا على أن كل هذه الخدمة على نفقة الدولة لا يتحمل المريض منها جنيها.

واستكمل مجاهد، أن مصر باتت تمتلك الدواء المعالج لفيروس سي، ما أعاد تنشيط السياحة العلاجية.

أخبار متعلقة

"الصحة": "التأمين الصحي" سيغطي ثلث محافظات مصر خلال 4 سنوات

"الصحة": "التأمين الصحي" سيغطي ثلث محافظات مصر خلال 4 سنوات
"الصحة": نصيب الفرد في التأمين الصحي سيزيد من 187 جنيها إلى 2100

"الصحة": نصيب الفرد في التأمين الصحي سيزيد من 187 جنيها إلى 2100
التفاصيل الكاملة لملاحظات مجلس الدولة على لائحة قانون التأمين الصحي

التفاصيل الكاملة لملاحظات مجلس الدولة على لائحة قانون التأمين الصحي
"التأمين الصحي" يحظر التعامل مع ختم شعار جمهورية بـ"شبرا- المظلات"

"التأمين الصحي" يحظر التعامل مع ختم شعار جمهورية بـ"شبرا- المظلات"

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

نقيب الصيادلة عن مشاركته بعمومية معارضيه: حضرت بعد احتجاز صيدلي وزوجته

نقيب الصيادلة عن مشاركته بعمومية معارضيه: حضرت بعد احتجاز صيدلي وزوجته

بالصور| ناصر مندور يتفقد مباني الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

بالصور| ناصر مندور يتفقد مباني الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

مصرع ربة منزل تناولت مبيد حشري عن طريق الخطأ في الفيوم

مصرع ربة منزل تناولت مبيد حشري عن طريق الخطأ في الفيوم

الشرطة السورية تتسلم عدد من القرى في ريف حماة بعد خروج المسلحين

الشرطة السورية تتسلم عدد من القرى في ريف حماة بعد خروج المسلحين

مجدلاني: نعمل على تعزيز صمود المواطن في مواجهة سياسة الترحيل

مجدلاني: نعمل على تعزيز صمود المواطن في مواجهة سياسة الترحيل

اختيارات الوطن

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

شركات السياحة تعوض خسائرها فى رمضان بحفلات إفطار جماعى: تنورة و«أوبن بوفيه»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«بقينا ملوك الفراولة».. مسابقة لملكات الجمال مع موسم الحصاد فى «المحسمة»

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

«الأرصاد»: موجة حارة تسجل 40 درجة فى أول أسبوع من رمضان

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

الأكثر قراءة

عاجل