"الصحة": قوافل طبية بـ27 محافظة لإجراء المسح الطبي لـ"فيروس سي"

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قبل توليه الوزارة بالقضاء على "فيروس سي" وتطوير منظومة التأمين الصحي.

وأضاف مجاهد، خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أنه بدأ في القضاء على قوائم الانتظار لـ"فيروس سي"، ونجحت الوزارة في علاج أكثر من مليون ونصف مريض، لافتا أنه جاري المسح الطبي الشامل على المصريين، الذي يهدف منه الكشف عن المصابين بـ"فيروس سي".

وتابع مجاهد، أنه هناك قوافل طبية تخرج من وزارة الصحة إلى المحافظات، القافلة الواحدة تضم 4 سيارات لتسجيل بيانات المواطن، بشكل مميكن ومتصل على شبكة اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، ليتلقى المريض العلاج أو تحويله لإحدى مراكز العلاج الخاصة بالفيروسات الكبدية، مشددا على أن كل هذه الخدمة على نفقة الدولة لا يتحمل المريض منها جنيها.

واستكمل مجاهد، أن مصر باتت تمتلك الدواء المعالج لفيروس سي، ما أعاد تنشيط السياحة العلاجية.