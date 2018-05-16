تأجيل محاكمة طاقم «سفينة الخراف النافقة» بالبحر الأحمر 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تأجيل جلسة محاكمة 10 سوريين ومصري الجنسية طاقم السفينة "الفرداوى 1"، التي ترفع علم دولة توجو، والمتمين بإلقاء خراف نافقة بمياه البحر الأحمر لجلسة الأحد المقبل لاحالتها لدائرة أخرى.

قررت نيابة الغردقة أمس، إحالة طاقم السفينة إلى محكمة الجنح لجلسة اليوم، وكشفت التحقيقات أن السفينة كانت محملة بشحنة خراف من رومانيا، في طريقها لميناء العقبة وجرى إلقاء الخراف النافقة عقب إفراغ حمولتها من الخراف الحية بالعقبة، وفور عبور السفينة من خليج السويس قامت بإلقاء 25 خروفًا نافقًا في مياه البحر بمنطقة جزيرة الجفتون في الغردقة.

كانت العمليات المركزية بوزارة البيئة تلقت بلاغًا من أحد المراكب التي تمارس أنشطة الغوص، بين جزيرتي الجفتون الكبرى والصغرى، أمام مدينة الغردقة، بالعثور على عدد من الخراف النافقة بمياه البحر، وجرى التنسيق بين الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وجرى تشكيل فريق بحثي مشترك من محميات البحر الأحمر، ومارينا الغردقة، وطبيب بيطري من مديرية الطب البيطري، وجرى تحديد السفينة وإلقاء القبض على طاقمها.

وحدد جهاز شؤون البيئة، التابع لوزارة البيئة، قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن إلقاء الخراف النافقة بالقرب من جزيرة الجفتون بالغردقة، بقيمة مليون و300 ألف جنيه فيما قام مسؤولي المركب بدفع الغرامة.