انطلاق اجتماع الجامعة العربية لمواجهة قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

انطلقت، منذ قليل، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية، بناء على طلب من دولة فلسطين وبتأييد عدد من الدول العربية، لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.

وقال مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح في تصريح له قبيل انطلاق الاجتماع، إنه لابد من أن ينتج عن هذه الدورة غير العادية اتخاذ ردود وقرارات عملية ترتقي إلى مستوى الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية.

وأكد اللوح، ضرورة توصيل رسالة عربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال القرار الامريكي وأي قرارات مماثلة لدول أخرى تحذو حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفاراتها إليها.