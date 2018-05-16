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الوطن

إعلانات رمضان | بالفيديو| جـاهين واللحن الفلكلوري والإخراج الكارتوني.. ثلاثية نجاح إعلان "ريري"

منذ 7 دقيقة
كتب: الوطن
إعلانات رمضان | بالفيديو| جـاهين واللحن الفلكلوري والإخراج الكارتوني.. ثلاثية نجاح إعلان "ريري"

صلاح جاهين

تميزت طفولة جيلي الثمانينيات والتسعينيات، على وجه الخصوص، بمجموعة من الأغاني والإعلانات التي تشكلت بداخلهم، وظلوا يرددونها ويتذكرونها بتفاصيلها رغم مرور السنين، وبرغم الانخراط في الحياة العملية، فإن لشهر رمضان، كعادته مع الإعلام، حالة من الخصوصية في عرض المنتجات، وكان من أشهر إعلانات رمضان في "الثمانينيات" مكمل الغذاء "ريري"، المكون من حبيبات الأرز سريعة الذوبان مع الحليب. يعتبر صلاح جاهين، كلمة السر في شيوع الإعلان وارتباطه بأذهان مَن سمعوه لتأليفه لكلمات من مفردات الشعب المصري والمندمجة مع الشهر الكريم حين ردد الأطفال: "ريري هل هلاله والكل هايص له وقالوا (جانا ريري جانا)"، وشارك لحن عبدالرحمن المصري، والموزع الموسيقي شعبان أبوسعد، في تناغم الكلمات مع الموسيقى الأقرب للأطفال، مع الإخراج الكارتوني للمخرج أحمد سعد، في انغماس الإعلان بذاكرة هذا الجيل. الإعلان الذي استغرق دقيقة واحدة في عرضه، احتوى على الكلمات القريبة للكبار قبل الصغار حينما يروا مولودًا فيسارعون بقولهم: "الصلاة ع الزين"، الجملة التراثية واللحن الفلكلوري النزعة، والحركة الكارتونية في كبر حجم الطفل سريعًا وخطف الأطفال بالألوان والحركة، حتى رددوا معه "هات لنا ريري.. هات لنا ريري"، ساهمت في ربط مشاهديه به. من جانبها قالت الدكتورة سلوى سليمان، أستاذ الدعاية الإعلان بكلية الآداب جامعة عين شمس، لـ"الوطن"، إن استخدام الكارتون آنذاك كان إبداعًا لأنه لم يكن معروفًا، وكان يعد سابقة، بالإضافة إلى أحد أهم عوامل إنجاح الإعلان أن كاتبه الشاعر صلاح جاهين، ما أعطى له ثقلًا وربطه بالشارع المصري.

 

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