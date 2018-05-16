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الوطن

ضبط 4 أطنان تمر هندي بمصنع مواد غذائية غير مرخص في البحيرة

منذ 7 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط 4 أطنان تمر هندي بمصنع مواد غذائية غير مرخص في البحيرة

العقيد وجدى الصيرفى

شنت مباحث التموين في البحيرة، برئاسة العقيد وجدي الصيرفي اليوم، حملة لضبط عمليات تهريب السلع وتخزينها، وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

أسفرت الحملة عن تحرير مخالفة ضد "م. ع" 45 سنة، صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بدون ترخيص بكفر الدوار، لإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص، وسجل صناعي من وزارة الصناعة، وتعبئة تمر هندي بالبذور بدون بيانات، وتجميع سكر تمويني مدعم لإعادة تعبئته وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط 4 أطنان و233 كيلو تمر هندي بالبذور، منتج نهائي وسائب، و300 كيلو سكر تمويني.

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