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الوطن

إعلانات رمضان| بالفيديو| "كيتو".. إعـلان استهدف جيل "التسعينات" بالرسوم الكارتونية

منذ 11 دقيقة
كتب: الوطن
إعلانات رمضان| بالفيديو| "كيتو".. إعـلان استهدف جيل "التسعينات" بالرسوم الكارتونية

جانب من اعلان كيتو

تعتبر شاشة التليفزيون الرمضانية ذات القاعدة الجماهيرية الأكبر، خاصة في فترة التسعينات، فأخرجت العديد من الإعلانات المتميزة، اعتمد بعضها على الرسوم الكارتونية، التي كانت تستهوي هذا الجيل، لإدراجها حلول المشاكل البسيطة التي يواجهها المصريون في هذا الوقت، وتعاملت معها بطرق بسيطة مباشرة، تتناسب مع هذه الفترة الزمنية. وكان من بين تلك المشاكل القلق والأرق أثناء النوم، ما يسبب انعدامه بسبب بعض الحشرات من بينها "الناموس"، فكان العلاج في قرص "كيتو"، والذي يظهر في الإعلان قدرته على مقاومتهم والقضاء على تلك الحشرات، والدخول في نوم عميق. وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، لـ"الوطن"، إن الإعلان اعتمد على الرسوم الكارتونية، لأن مشكلة الحشرات كانت تؤرق الأطفال بشكل خاص، لذلك استهدفهم الإعلان بشكل ضمني، للتأثير على القرار الشرائي لدى الأكبر سنًا، مضيفًا أن الذوق العام والنمط الشعبي اختلف كثيرًا الآن عن وقت الإعلان

 

https://youtu.be/CJnWKTD-4dY

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