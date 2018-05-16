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الوطن

"الإفتاء" توضح فضائل شهر رمضان

منذ 17 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
"الإفتاء" توضح فضائل شهر رمضان

من منشورات دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء، أن الله اختص شهر رمضان بكثير من الفضائل والخيرات والبركات، منها أنه قد فرض الصيام فيه على المسلمين، وأنه شهر نزول القرآن والذي يعد الْمُعْجِزَةُ العظمى الخالدةُ الباقيةُ الدالَّةُ على نبوة النبي على مَرِّ الزمان، فقال تعالى: "شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِ".

واختص الله "رمضان"، أن فيه يفتح أبواب الجنة وأبواب الخير يقول النبي: "إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ"، وصُفِّدت: أيْ شُدَّت بالأصفاد، وهي الأغلال، وهو بمعنى سُلسلت، وأختص الله رمضان أيضا باشتماله على ليلة القدر، وهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن، ووصفها بأنها مباركة وبأنها خير من ألف شهر، قال تعالى: "إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ، وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ، لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ".

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