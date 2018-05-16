تجديد حبس مأمور ضرائب بمدينة نصر بتهمة الرشوة 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة شرق القاهرة حبس مأمور ضرائب المبيعات في مدينة نصر وصاحب شركة خاصة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي عرض وتلقي رشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مباحث الرقابة الإدارية رصدت المكالمات الهاتفية التي جرت بين الجانبين، وألقي القبض عليهما أثناء استلام المتهمة مبلغ 400 ألف جنية نظير تخفيض مبلغ 27 مليون جنية من الرسوم الضريبية المستحقة على نشاطه عن الأعوام السابقة باستخدام فواتير صرف مزورة.

وواجهت النيابة المتهمة وشريكها بتسجيل المحادثات الصوتية، التي نجحت الرقابة الإدارية في تسجيلها، لكن المتهمة أنكرت التهمة وادعت أن الصوت الموجود في التسجيل الصوتي ليس صوتها، فقررت النيابة تشكيل لجنة فنية لفحص المحادثات.