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الوطن

بالفيديو| نسمة محجوب تغني "حبي ليك" في "ليالي أوجيني"

منذ 59 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
بالفيديو| نسمة محجوب تغني "حبي ليك" في "ليالي أوجيني"

مشهد من مسلسل "ليالي أوجيني"

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل "ليالي أوجيني" للمخرج هاني خليفة، الأغنية الدعائية للمسلسل بعنوان "حبي ليك" للفنانة نسمة محجوب، كلمات أمير طعيمة، رؤية وألحان هشام نزيه، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

المسلسل مُقتبس من عمل إسباني إخراج هاني خليفة ويكتب السيناريو إنجي القاسم وسماء عبدالخالق، واتفق مع الممثلتين أمينة خليل واللبنانية كارمن بصيبص لتؤديا دور البطولة النسائية أمام ظافر العابدين، كما يشارك في بطولة المسلسل: إنجي المقدم، انتصار، أسماء أبواليزيد، ليلى عز العزب وخالد كمال، من إنتاج شركة بي لينك للإنتاج والتوزيع الفني.

 

 

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