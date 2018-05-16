رئيس "اقتصادية النواب": فتح ملف التصدير قبل نهاية دور الانعقاد الحالي

قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة بشأن رفع كفاءة التصدير للخارج، وذلك من خلال دعوة كافة المجالس والمتخصصين المسؤولين عن هذا الملف.

وأضاف غلاب، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هذا الملف في غاية الأهمية خصوصا في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي تتنفذه الحكومة منذ عام 2016، متابعا لذلك تعهدت أمام اللجنة بتبني هذا الملف خلال دور الانعقاد الحالي"، وعنصر أساسي لتوفير العملة الصعبة للبلد، مشيرا إلى أن مصر لديها كافة المؤهلات لاحتلال قائمة الدولة المصدرة للخارج.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أشاد خلال الجلسة العامة المُنعقدة أمس الثلاثاء، بجهود اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، خلال دور الانعقاد الحالي خصوصا على المستوى التشريعي الذي دعم خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة، على حد وصفه.