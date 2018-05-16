السيسي: "عمري ما بعت لكم الوهم ولا عمري هبيعه"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "انا عمري ما بعت لكم الوهم ولا عمري هبيعه".

وأضاف خلال كلمته في جلسة بعنوان "رؤية شبابية لمصر لأربع سنوات مقبلة"ضمن فاعليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب: "اللي بنقدر نعمله من غير ما نضغط عليكوا بنعمله واللي منقدرش تشيلوه معانا مالناش حل غير كده".

وتابع:"إحنا قربنا نخلص البنية الاساسية الحقيقية لدولة متطورة بنية متطورة من طاقة أو غاز وبنية أساسية من شبكة طرق تربط الدولة بشكل كويس وبنية قوية لتشريعات تساعد في ده".

وأستطرد:"في مشروعات قومية زي المليون ونص فدان واتمنى خلال هذا العام اننا نكون خلصنا المليون ونص دول ودخلنا على المليون التاني وبقول للناس كلها لو احنا لقينا ان مش هيبقى فيه فرصة ادوا الكلام ده لصغار المستثمرين ولكل الشباب".

وأستكمل:"عندي أمل في الله سبحانه وتعالى وفي بكرة.. وبكرة تشوفوا أن كل شيء طيب".

وانطلق المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب،اليوم، والذي ينعقد في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الاتجاهات والتخصصات.