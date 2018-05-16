السيسي عن مديونيات "البترول": "كل ما نزق الوزير الدنيا ترجع تاني"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية نجحت في تسديد أكثر من 4 مليار دولار من أصل 6.3 مليار دولار كديون مستحقة لشركات البترول الأجنبية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب: "الديون دي كانت تقدح في مصداقيتنا، فاضل 2 مليار دولار، وكل ما نزق المهندس طارق-يقصد المهندس طارق الملا وزير التبرول- الدنيا ترجع تاني، عاوزين نخلص من الـ2 مليار بقى".

وينطلق اليوم المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب والذي ينعقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وبمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الإتجاهات والتخصصات.