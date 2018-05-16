رضا عبد العال يكشف لـ"الوطن" كواليس حلقته مع رامز جلال: "كنت هموت بجد"

كشف رضا عبد العال، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، كواليس حلقته مع الفنان "رامز جلال" في برنامج "رامز تحت الصفر" الذي من المقرر أن يُذاع في شهر رمضان الكريم.

وقال "عبد العال"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن كان من المفترض أنه كان يوجد برنامج جديد بينه وبين الإعلامي مهيب عبد الهادي، وكان مسافر إلى روسيا من أجل تسجيل حلقة هناك بشأنه، ولم يتوقع نهائيا أن هناك اتفاق بين مهيب ورامز، متابعا: "مكنتش عارف خالص أنه مقلب، إيه اللي هيجيب مهيب لرامز".

وأضاف لاعب نادي الأهلي الزمالك السابق: "كنت حاسس إن هموت بجد وحقيقي، بتترمي من فوق التلج، وفي نمر بجد، وبيفلت من مدربه وجاي عليا، المفروض أعمل إيه".

وعن رأيه في "مقالب" رامز جلال: "لا رامز رهيب، ومجنون، ده دماغه بايظة خالص".

وكان الفنان رامز جلال قد نشر برومو برنامجه الجديد "رامز تحت الصفر"، وظهر فيه عدد من الضيوف أبرهم رضا عبد العال، وحسام البدري، ومحمود حسن تريجيه، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".