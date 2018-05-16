رضا عبد العال: الزمالك يستحق الكأس والسيد فريد أراد التحايل على الحكم

علق رضا عبد العال، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، على فوز نادي الزمالك بكأس مصر، أمس، بعد الفوز بركلات الترجيح على نادي سموحة، قائلًا: "إن الزمالك كان أداءه جيد جدا، وفوزه بالكأس مستحق، موضحا أن سموحة كان يدافع طوال 120 دقيقة".

وأضاف "عبد العال"، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه ضد من يقول أن طرد مهاجم نادي سموحة حسام حسن، هو الذي أثر على أداء سموحة، وأن الفريق السكندري دافع بعدما بكل خطوطه بعدما أحرز الهدف.

وأوضح أن الحكم محمد فاروق لم يكن ينوي طرد اللاعب، إلا بعدما تلفظ بألفاظ نابية كما صرح الحكم بعد اللقاء، مشيرا إلى أنه كان يجب طرده، "لو الحكم سمع لاعب بيشتم ومطردش الماتش هيفلت من إيده لأن اللاعيبة كلها هتعمل زيه، والدليل إنه مكنش ناوي يطرد إنه إيده مجتش جنب جيبه إلا بعد أما سمع اللفظ، ومحدش فينا يعرف قال إيه ممكن يكون سب بالدين".

وانتقد لاعب ناديي الأهلي والزمالك المخرج محمد نصر بسبب إذاعته لقطة أخرى للاعب الزمالك محمود عبد العزيز وهو يتدخل بخشونة على أحد لاعبي سموحة، ليربط بينها وبين طرد حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، ويرى أن المخرج تعمد إذاعة تلك اللقطة، ويجب وضع مخرجين ومعلقين لمباريات الأهلي والزمالك، يتسموا بالحيادية حتى لا يحدث فتنة بين الجماهير.

وأكد "عبد العال" على أن الزمالك يستحق الكأس، وأن خالد جلال المدير الفني للأبيض أدار اللقاء باقتدار.

وعن الجدل المٌثار حول هدف التعادل لنادي الزمالك قال "عبد العال" إن الكرة كانت صعبة على الحكم بسبب أنها سريعة جدا، والجمهور حكم عليها لأنه شاهدها من زوايا كثيرة، ومن وجهة نظره أن المدافع سموحة السيد فريد قام بالتحايل على الحكم ليعطي إيحاء بأنها "فاول"، متسائلا: "لو فاول موقعكش على طول ليه؟، هو عاوز يبين للحكم ان فيه فاول".