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الوطن

نصف مليون مشاهدة لبرنامج "من سيعرف الإفيه" على يوتيوب

منذ 47 دقيقة
كتب: خالد فرج
نصف مليون مشاهدة لبرنامج "من سيعرف الإفيه" على يوتيوب

تامر شلتوت

حقق برنامج من سيعرف الافيه نصف مليون مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمقرر ان يقدمه الاعلامي تامر شلتوت خلال شهر رمضان الكريم ضمن حملة الكنافة الرمضانية.

البرنامج تدور فكرته حول الكشف عن ملوك الإفيهات للأفلام في مصر بشكل كوميدي،فإذا كان لدى الشخص مَلكة حفظ الإفهات من الافلام ويريد أن يلعب ويشترك في البرنامج يقوم بإرسال رسالة عبر السوشيال ميديا لصفحة El Konafa حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 مايو وسيتم التواصل معه وهو برعاية شركة IGI

وفي إطار اخر يقدم تامر شلتوت برنامج "صاحب الخير" في رمضان المقبل على إذاعة ميجا إف إم في موسمه الثاني ويقوم بتسجيل حلقاته حاليا ويرأس تحريره شيرين بكر.

https://www.facebook.com/ElKonafaME/videos/238296993386199/

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