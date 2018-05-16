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الوطن

ضبط 20 طنا من المخللات مجهولة المصدر في أجا بالدقهلية

منذ 15 دقيقة
كتب: صالح رمضان
ضبط 20 طنا من المخللات مجهولة المصدر في أجا بالدقهلية

مخللات مجهولة المصدر

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، عن ضبط إدارة مراقبة الأغذية 207 براميل مخللات زنة الواحد في حدود 100 كيلو جرام، بإجمالي وزن 20 طنا و700 كيلو، وجميعها مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك، داخل أحد معامل المخللات بقريتي الديرس، وكفر النجباء بمركز أجا.

وقال مكي في بيان له اليوم، إنه جرى تحرير محاضر للمدير لنقص الاشتراطات، والتوصية بغلق المعمل بناء على موافقة المحافظ، لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ونقص الاشتراطات، وعدم حمل العاملين للشهادات الصحية.

وأكد سعد على استمرار الحملات، حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة، وتطبيق القانون لردع المخالفين، وشن حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة.

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