كواليس مشاركة موسى مصطفى موسى بمؤتمر الشباب

بعد مرور ما يزيد على شهرين من انتهاء الماراثون الرئاسي بمصر، ظهر المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، في المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب، اليوم، والمنعقد في القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الاتجاهات والتخصصات.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر لموسى، قائلا: "أنا فاتني أني أشكر الأستاذ موسى، أنا بشكرك ومصر بتشكرك، وأقسم لك بالله كنت أتمنى أن تكون معايا أنت وغيرك".

وكشف كواليس ذلك الحضور، الدكتور عادل عصمت، المتحدث باسم حزب الغد، أن المهندس موسى مصطفى وصلته، أمس، دعوة من رئاسة الجمهورية، لحضور مؤتمر الشباب، ثم تواصلوا معه عقب ذلك.

وأكد عصمت، لـ"الوطن"، أن رئيس حزب الغد سعيد للغاية بتلك الدعوة، وحرص على المشاركة بدافع وطني بحت، ولترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمع.

وأضاف عصمت أن موسى حرص أيضًا على المشاركة، تلبية لنداء الرئيس السيسي، واعترافًا بفوزه في الانتخابات، فضلًا عن التزامه تجاه اختيارات الشعب المصري وتقديره واحترامه له، ونيته الحقيقية في الارتقاء بالبلاد ومساعدة الرئيس في مسيرته.