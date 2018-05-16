شريهان مفاجأة راديو "DRN" في رمضان

انتهى الكاتب مدحت العدل، من تسجيل 4 حلقات كاملة مع النجمة الكبيرة شريهان من برنامجه الإذاعي الجديد "الناس العزاز".

وتعد هذه الحلقات عودة حصرية لشريهان عبر إذاعة "DRN" بعد غياب استمر لأكثر من 15 عاما، حيث روت شريهان خلال الحلقات المسجلة العديد من ذكرياتها مع عالم الفن، فضلا عن أسرار تذاع لأول مرة عن الفوازير والمسرح.

كما أوضحت النجمة الكبيرة أسبابها لاختيار مسرحيتها الجديدة "كوكوشانيل" للعودة للأضواء مرة أخرى، إلى جانب كشفها عن تفاصيل مرضها لأول مرة وكيف تغلبت عليه، كما أوضحت شريهان أسباب نزولها لميدان التحرير إبان ثورة الـ25 من يناير.

يأتي هذا فيما قرر مسؤولو إذاعة DRN بث الحلقات الأربع التي تتضمن أسرارا تذاع للمرة الأولى كل خميس طوال الشهر الكريم.

يذكر أن برنامج الناس العزاز من تقديم الكاتب مدحت العدل، ورئيس تحرير البرنامج أشرف شرف، كما تشارك في الإعداد نسرين هشام.