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الوطن

رئيس مدينة بلطيم يعلن عن توافر 23 وظيفة إشرافية

منذ 33 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
رئيس مدينة بلطيم يعلن عن توافر 23 وظيفة إشرافية

وظائف خالية فى بلطيم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ لمنطقة شرق ورئيس المركز والمدينة، عن فتح باب تلقى طلبات شغل الوظائف الإشرافية للدرجات الشاغرة بالوحدة المحلية، وذلك لهيكلة الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة.

وأعلنت الوحدة المحلية عن تلقى الطلبات لمدة شهر كامل لـ23 وظيفة شاغرة لاستغلال الخبرات، ترسيخًا لمبدأ التنمية البشرية واستغلال الطاقات البشرية التي يتمتع بها جهاز الدولة لصالح وبناء وتنمية المحافظة.

كما أعلنت عن المستندات اللازمة للتقدم لتلك الوظائف وهي بيان الحالة الوظيفية، و6 ملفات من المستندات الدالة على المهارات وإنجازاته السابقة، وأن يقدم مقترحًا تطويريًا للوظيفة المراد شغلها، وشهادة قانونية بعدم إحالته إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، على أن يقدم المتقدم طلبًا للسكرتير العام "إدارة الموارد البشرية".

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