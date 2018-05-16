الجيش الليبي: الأوضاع جيدة في منطقة الهلال النفطي والقوات متمركزة بها

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أن الأوضاع جيدة في منطقة الهلال النفطي، مبينا أن قوات الجيش متمركزة بها.

وبشأن الأوضاع في سبها، قال المسماري خلال مؤتمر صحفي، أنه لا توجد لديه معلومات كافية بشأنها وأشار إلى أن قائد المنطقة العسكرية "الكفرة" يقوم بدور بارز لإصلاح ما تم تدميره في السابق وإزالة السدود الترابية لتصبح "الكفرة" لكل الليبيين، وفقا لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية.

وذكر المسماري بأن تصنيف الجيش الليبي أصبح التاسع إفريقيا بفضل الجهود الصادقة لإعادة تفعيل المؤسسة العسكرية والتي ستعود قوية بعد انتكاسة 2011 مشيرا إلى أن الجيش الليبي الآن أصبح أقوى من ذي قبل. وقدم المسماري شرحا لتفاصيل العرض العسكري الذي قامت به قوات الجيش خلال الاحتفالات بذكرى معركة الكرامة.