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الوطن

"أمن البحيرة" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية جواد حسني

منذ 9 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"أمن البحيرة" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية جواد حسني

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "السمان" و"الشامى" بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، اليوم، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين عقب مقتل فلاح بقرية جواد حسني التابعة لمركز أبو حمص بمشاجرة.

وجرى عقد جلسة صلح، اليوم، بالسرادق المقام بمركز الشباب بقرية جواد حسني، بحضور مدير الأمن، واللواء جمال الرشيدي، نائب مدير الأمن، واللواء محمد هندي مدير المباحث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز، ورجال الدين وكبار العائلات، وجرى الصلح والتراضي بين الطرفين بعد قيام عائلة السمان بدفع الدية لعائلة المجنى عليه.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص بشأن وفاة "بسام. س. ا"، 24 سنة، فلاح، ومقيم قرية جواد حسني بدائرة المركز، متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالرقبة وآخر بالصدر، حال قيامه بفض مشاجرة بين "عاطف. ع. ا"، و"رماح. ع. ع"، إثر تعد الأول عليه بسلاح أبيض وقيدها خصومة.

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