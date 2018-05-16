«طوارئ حكومية» لاستقبال «رمضان»

اتخذت وزارتا «النقل والصحة» عدة إجراءات لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث وجّه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم، برفع درجة الاستعداد فى المرفق، من خلال إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع محطات المترو فى الخطوط الثلاثة (حلوان - المرج) و(شبرا الخيمة - المنيب) و(العتبة - الأهرام بمصر الجديدة). كما وجّه «عرفات» بضرورة تعديل ساعات تشغيل المترو فى رمضان لتصبح من الساعة 5.30 صباحاً حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يلتقى آخر قطارين بالخطين الأول والثانى فى الساعة 1.30 صباحاً، ويتقابل آخر قطارين بالخطين الثانى والثالث فى الساعة 1.25 صباحاً.

المترو: تعديل ساعات التشغيل لتبدأ من 5.30 حتى 2 صباحاً.. و«الصحة»: 27 قافلة طبية مجانية فى 18 محافظة خلال «العشر الأوائل» وحملات لمراقبة الأغذية فى المطاعم

وأعلنت شركة المترو عن رفع حالة الاستعداد القصوى فى نقاط الإسعاف المنتشرة بالمحطات المختلفة لاستقبال أى حالة مرضية طارئة والتعامل معها ونقلها إلى أقرب مستشفى بمعرفة مرفق الإسعاف. من جانبه، قال المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، إنه تم إعداد جداول تشغيل للقطارات، بإجمالى (1614) رحلة يومياً بخطوط المترو الثلاثة، لتواكب الزيادة فى عدد الركاب، منها (520) رحلة فى الخط الأول و(664) رحلة بالخط الثانى و(430) رحلة فى الخط الثالث.

من جهته، قال المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بالمترو، إنه تم عمل مجموعات بالمحطات لمتابعة أى معوقات تحدث، والعمل فوراً على حلها، وضرورة تسهيل متطلبات الجمهور، مشيراً إلى زيادة منافذ توزيع التذاكر بالمحطات ذات الكثافة العالية لتخفيف الزحام على الشبابيك، ويتم تشغيل مكاتب الاشتراكات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً. وكلف «صبرة» المسئولين بمتابعة غرف العمليات والتحكم المركزى (CCP - PCP) لسير القطارات بالخطوط الثلاثة، والعمل على حل أى معوقات تحدث فى أسرع وقت، مؤكداً تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والخط الساخن 16048 على مدار اليوم لتلقى كل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، مشدداً على التيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم بهدف تقديم خدمة مميزة خلال الشهر الكريم. فيما أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم عن تعديل مواعيد بعض القطارات، اعتباراً من اليوم لتتناسب مع موعد الإفطار طوال الشهر.

وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، أنه تقرّر تعديل مواعيد بعض قطارات بالوجه البحرى وشملت هذه التعديلات كالآتى: قيام قطار 1915 سياحى القاهرة - المنصورة الساعة 15.10 بدلاً من الساعة 17.00، وقيام قطار 925 مكيف القاهرة - الإسكندرية الساعة 17.00 بدلاً من الساعة 17.10، وقيام قطار 927 مكيف القاهرة - الإسكندرية الساعة 20.00 بدلاً من الساعة 19.00، وقيام قطار 959 سياحى القاهرة - الإسماعيلية الساعة 17.10 بدلاً من الساعة 17.45، وقيام قطار 926 مكيف الإسكندرية - القاهرة الساعة 19.45 بدلاً من الساعة 19.00.

وأضافت الهيئة أنه تقرّر أيضاً قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية - القاهرة الساعة 16.00 بدلاً من الساعة 18.00، وقيام قطار 915 مكيف القاهرة - الإسكندرية الساعة 15.20 بدلاً من الساعة 15.10، وقيام قطار 21 إكسبريس القاهرة - الإسكندرية الساعة 15.30 بدلاً من الساعة 15.20.

من جهة أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان اليوم: إن الوزارة ستطلق 27 قافلة طبية مجانية خلال الأيام العشرة الأوائل من رمضان فى 18 محافظة. وأضاف «مجاهد» أن الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وجه بتكثيف حملات المراقبة على الأغذية فى جميع المطاعم التى تقدم وجبات الإفطار خلال الشهر الكريم، وكذلك الفنادق والأندية و«موائد الرحمن» للتأكد من سلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، على ضرورة تكثيف ضباط الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور على مستوى الجمهورية لتيسير الحركة المرورية على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين العامة، خلال شهر رمضان، ووضع خطة للقضاء على الكثافات المرورية وقت الذروة، وتعيين خدمات أمام المدارس والجامعات، لتيسير حركة المرور للطلاب خلال ذهابهم وعودتهم من المدارس والجامعات.