أمين عام الأمم المتحدة يأمل أن تعقد قمة "ترامب- كيم" في موعدها

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عن أمله في أن تسود الحكمة، وتنعقد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، في موعدها المقرر في يونيو المقبل.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام الأممي فرحان حق، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكان المتحدث الأممي يرد على موقف جوتيريش، من تهديد بيونج يانج، أمس بالانسحاب من اجتماع القمة المقررة مع واشنطن في سنغافورة في 12 يونيو المقبل.

وأوضح "حق"، أن "جوتيريش، يأمل أن تسود الحكمة وأن يجري اجتماع القمة في موعده المقرر"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن "الطرفين (الأمريكي والكوري الشمالي) يدركان طبيعة المشاغل المتعلقة، بملف نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وفي وقت سابق اليوم، هدد البيت الأبيض، بـ"أقصى حملات الضغط" على كوريا الشمالية حال انسحابها من القمة المرتقبة بين زعيمها، كيم جونغ أون، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "كما قال الرئيس (ترامب)، نحن جاهزون لهذا اللقاء، وفي حال تم اللقاء فسيكون ذلك عظيما، وفي حال لم يحدث، فسنرى ما سنقوم به".

وهددت بيونج يانج، الثلاثاء، بإلغاء القمة بين الزعيمين الأمريكي، والكوري الشمالي، بسبب المناورات التي وصفتها بـ"المستفزة" بين سيول وواشنطن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة، إن كوريا الشمالية، ألغت اجتماعًا رفيع المستوى كان مقررًا الأربعاء، مع الجارة الجنوبية، ردًا على المناورات "المستفزة" التي تجريها مع واشنطن.