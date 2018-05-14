سيول تشدد على ضرورة الاستثمار الأمريكي العاجل في كوريا الشمالية

اعتبر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن سماح واشنطن لشركاتها بالاستثمار في "بيونج يانج" مقابل نزع الأخيرة سلاحها النووي، فكرة جيدة لكن يجب الإسراع في تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وقال مصدر في المكتب الرئاسي في سيول، اليوم الاثنين: "تلك الإجراءات ستكون جيدة إذا نفذت في أسرع وقت ممكن"، مضيفا: "بغض النظر عن المسميات، فإن المسألة تحمل منذ البداية طبيعة المقايضة بين النزع النووي وضمان أمن النظام الحاكم"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد ربط السماح للشركات الأمريكية بالاستثمار في كوريا الشمالية، بموافقة بيونغ يانغ على إنهاء برنامجها النووي بالكامل، وقال بومبيو في لقاء أجرته معه قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية كما هو الحال مع أصدقائنا الكوريين الجنوبيين مقابل سعي بيونغ يانغ إلى نزع سلاحها النووي بسرعة".

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي في سنغافورة في يونيو القادم لبحث تفكيك برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.