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الوطن

محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق في طور سيناء

منذ 19 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق في طور سيناء

جانب من الاجتماع

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الاجتماع النصف شهري الدوري، لمناقشة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ورئيس شركة مياه الشرب والكهرباء، ومدير منطقة تعمير جنوب سيناء، ومدير عام الطرق، والنقل، والثقافة، والمالية، والتخطيط العام، وتطوير العشوائيات.

وجرى استعراض ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وعرض معوقات التنفيذ ونسب تنفيذ المشروعات.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مشروعات الطرق بطور سيناء وتوصيل الصرف الصحي للبيوت البدوية بالجبيل بطور سيناء.

كما طالب بسرعة الانتهاء من تطوير مدخل مدينة سانت كاترين وأعمال التجميل والتطوير الحضاري بتكلفة مالية قدرها 7 ملايين جنيه، وذلك في 30 أغسطس من العام الجاري.

كما أعلن افتتاح مكتبة طابا الجديدة بمدينة طابا 30 يونيو من العام الجاري، وكذا افتتاح تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ باحتفالية كبرى تنظم لهذه المناسبة، بحضور وزير الثقافة، ورئيس هيئة قصور الثقافة، وكذلك افتتاح المرحلة الأولى بمضمار الهجن بشرم الشيخ 6 أكتوبر من العام الجاري.

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