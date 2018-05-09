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الوطن

ختام فعاليات أعمال المؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ

منذ 9 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
ختام فعاليات أعمال المؤتمر الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بشرم الشيخ

ختام المؤتمر

اختتمت فعاليات الاجتماع الـ 44 للجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية والاجتماع الإقليمي للمنظمة في شرم الشيخ، وألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة أعربت بها عن سعادتها بالأفكار الهامة التي تناولها المؤتمر والحضور الذي ضم نخبة من صانعي القرار والعمل العام على مستوى العالم.

وأكدت المشاط، خلال كلمتها اليوم، أهمية الموضوعات التي نوقشت أثناء المؤتمر والتي من بينها أفضل الممارسات في المهارات في مجال السياحة وتحديد أدوار المنظمات والمؤسسات السياحية، وتمكين المرأة والشباب بالمشاركة في الاقتصاد السياحي.

وأكدت أن الهدف من الاجتماع بناء القدرات بطريقة فعالة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، ودعم المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة، حيث ناقش المتحدثون القضايا التنظيمية والقضايا المتعلقة بالحوكمة.

وأشارت لأهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال وتسخير التكنولوجيا لدعم قطاع السياحة، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق لإنجاح منظومة السياحة وخدمة العاملين بها، حيث يسهم بأكثر من 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وحضر حفل الختام السيد زراب بوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وعدد من وزراء وممثلي السياحة في الدول المشاركة في المؤتمر.

وتقدم بوليكاشفيلي بالشكر لوزارة السياحة المصرية على حسن الاستضافة، مشيرا إلى ما تم طرحه خلال المؤتمر من رؤى وقضايا هامة من شأنها تنمية السياحة موضحا أنه سيتم التركيز على التعليم والتدريب في الفترة القادمة.

وأكد أن شرم الشيخ تمتلك العديد من الفرص في المجال السياحى وأنها تشهد حراك سياحيا كبيرا، معربًا عن ثقته في استمرار هذا الحراك الذي سيؤدى إلى دفع مزيد من الحركة السياحية إلى هذه المدينة السياحية الفريدة.

وسلمت وزيرة السياحة هدايا تذكارية لكل من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة.

وشهدت فعاليات ثاني أيام المؤتمر العديد من الجلسات الحوارية،  منها جلسة "دعم وظائف الملائمة"، "سد الفجوة فى المهارات في المجال السياحي" والتي استعرضت خلالها السيدة Edith M Szivas  خبيرة منظمة السياحة العالمية تقريرا للمنظمة عن اتجاهات السياحة والمبادئ الإرشادية لسياسة التعليم والتدريب.

وأشارت إلى احتياجات سوق العمل خاصة في الوظائف الجديدة فى قطاع السياحة، موضحة أن فرص العمل من أهم الأولويات وتعكس أهمية قطاع السياحة في توفير الوظائف حيث يوفر ما يقرب من 92 مليون وظيفة عمل، موضحة أن مصر من أكثر الدول في مجال التوظيف في القطاع السياحي في المنطقة، تليها السعودية.

 

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