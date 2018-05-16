نسرين أمين: فخروة بتجربتي مع مجدي الهواري في "الشارع اللي ورانا"

أشادت الفنانة نسرين أمين بتجربتها فى مسلسل "الشارع اللي ورانا" مع المخرج مجدي الهواري، والذي انتهى عرض آخر حلقاته أمس الثلاثاء، على شاشة "cbc"، محققًا نجاحًا جيدًا لما تناوله من موضوع لم يقدم في الدراما التليفزيونية سابقًا.

ووجهت أمين في بيان اليوم، الشكر إلى المخرج مجدي الهوراي على تجربتها معه فى العمل والذى قدمها فيه بشكل جديد تمامًا عليها ووضعها في دور متميز وسعدت به كثيرًا، مؤكدة أنها فخورة بكونها جزء من مشروعه الناجح المختلف المليئ بالروحانيات والذى يدعو الى التأمل والتفكير، لافتة أنها تتمنى العمل معه مرة أخرى فى الأعمال المقبلة.

مسلسل "الشارع اللي ورانا" تدور أحداثه حول الهلاوس والتخاريف الفاصلة بين الحياة والموت، داخل منزل قديم به أشخاص من أزمنة مختلفة، ويشارك فى بطولته درة، فاروق الفيشاوى، لبلبة، نهى عابدين، هند عبد الحليم، أحمد حاتم، إنجى أبو زيد، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدى الهوارى.

وتنتظزر نسرين عرض مسلسليها "عزمى واشجان" مع حسن الرداد وايمى سمير غانم وسمير غانم وإخراج اسلام خيرى على قناة النهار خلال الساعات المقبلة، و"ممنوع الاقتراب او التصوير" مع زينة وفتحى عبد الوهاب ومحمد شاهين وإخراج زياد الوشاحى على قناة MBC مصر.